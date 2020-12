Vodafone oferece comunicações gratuitas aos clientes este Natal

Vodafone © EPA

Dinheiro Vivo 11 Dezembro, 2020 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"É Natal sempre que damos aos outros o amor que temos pelos nossos", é o mote que guia a campanha da Vodafone para este Natal, em que a operadora vai oferecer aos seus clientes a oportunidade de terem parte das comunicações gratuitas, entre os dias 21 de dezembro e um de janeiro.

A oferta funciona como "um presente de Natal que os clientes escolhem para si", explica a Vodafone, em comunicado.

Os interessados podem escolher o que pretendem usufruir a partir de hoje, na App My Vodafone, através da opção do menu "Ofertas de Natal". No leque de opções existe 15GB de dados móveis, dois mil minutos de chamadas de voz, SMS ou MMS, 40 minutos de chamadas internacionais, seis shakes da Yorn Shake It e outras opções.

A campanha inclui ainda a oportunidade de "presentear os seus familiares e amigos, clientes móveis Vodafone", revela a operadora. Nesta alternativa estão contemplados cinco GB de dados móveis, 500 minutos de chamadas de voz, SMS ou MMS, três shakes da Yorn Shake It e outras opções a serem consultadas.

A operadora relembra que estes "delights de Natal podem ser oferecidos até ao dia 20, para serem usufruídos entre o dia 26 de dezembro e um de janeiro".