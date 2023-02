Volante de Tesla Model Y caiu em movimento 6 dias depois da compra. A marca já respondeu

Tesla Model Y com o volante solto da coluna de direção © Twitter

Dinheiro Vivo 15 Fevereiro, 2023 • 17:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tinham passado apenas seis dias depois da compra quando o volante do Testa Model Y que o norte-americano Prerak Patel tinha comprado novo se soltou da coluna de direção. Caiu simplesmente quando ele e a sua família estavam a circular numa autoestrada de New Jersey. Graças à perícia do condutor, e ao facto de não ter nenhum carro atrás, conseguiu estacionar o carro em segurança.

O incidente aconteceu no dia 30 de janeiro. O condutor partiu para as redes sociais onde mostrava imagens do volante do carro, num post no Twitter que se tornou viral e onde escreveu: "@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 A família estava animada com a entrega do Tesla Y a 24/01/2023. Eu estava a conduzir na autoestrada quando, de repente, o volante caiu. Tive sorte de não ter nenhum carro atrás e consegui mudar de direção #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help."

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv - Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023

Prerak questionou a Tesla e continuou a partilhar na mesma rede social a sua saga para ver o problema resolvido. Mas, principalmente, questionava a responsabilidade da marca em matéria de segurança.

Poucos dias depois chegou a resposta da Tesla, que decidiu "recomprar" o carro. Ainda assim, a marca "determinou que o veículo não tem defeitos, não conformidades ou qualquer condição de garantia". Justificando esta ação como "boa vontade". Assim, Prerak pôde devolver o carro, em boas condições, a troco de um valor que o condutor preferiu omitir.

@elonmusk



As 83% voted for a new car, my car was bought back by @Tesla and received a loaner Tesla Y till I get a new car.



I am grateful to all of you for continued support and extending it to media coverage, and the Springfield/Princeton Tesla Devean(GM)"s team. pic.twitter.com/91ezcoOCkp - Prerak & Neha Patel (@preneh24) February 7, 2023

Certo é que esta família de New Jersey optou por comprar outro Model Y e, enquanto espera pela entrega do novo, a Tesla deu-lhe um veículo de substituição.