Wall Street segue em baixa apesar de dados positivos sobre emprego

Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,05% para 34.212,60 pontos e o Nasdaq recuava 0,79% para 13.480,71 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma variação negativa de 0,04% e estava em 4.165,54 pontos.

Hoje, o Departamento do Trabalho indicou que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego baixaram para 498.000 na semana passada, em comparação com os 590.000 da semana anterior.

Este número ficou abaixo dos 500.000 pela primeira vez desde que se começaram a sentir os efeitos da pandemia de covid-19, em março do ano passado.

Na sexta-feira, a administração norte-americana divulgará o relatório sobre o mercado laboral em abril, com a taxa de desemprego.

Hoje, o setor da saúde destacava-se nas perdas (-0,74%), com várias das farmacêuticas que desenvolveram vacinas contra a covid-19 a registarem quedas depois de os Estados Unidos apoiarem uma suspensão temporária da propriedade intelectual das vacinas.

As financeiras e as empresas de bens de consumo essenciais lideravam os ganhos, ambas com uma subida de 0,41%.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou mista, mas o Dow Jones avançou 0,29% e atingiu um novo máximo de 34.230,34 pontos.