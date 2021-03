Webinar :"Acelerar a mobilidade inteligente e a transformação do território"

Dinheiro Vivo 16 Março, 2021 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

A mobilidade inteligente e a descarbonização dos transportes como fatores de transformação do território são os temas que marcam a segunda Mobi Talk. Uma iniciativa das marcas Motor 24 e Dinheiro Vivo - com a amplificação das restantes marcas do grupo Global Media (DN, JN, TSF) - estas sessões de debate realizam-se no âmbito dos prémios Global Mobi Awards Prio - Prémios para a Mobilidade Inteligente em Portugal.

Com transmissão marcada para a próxima sexta-feira, dia 19 de março, pelas 11:00h/12:00h nas plataformas eletrónicas e redes sociais do Dinheiro Vivo, Motor24 e Global Mobi Awards Prio, o evento conta com um painel de convidados composto por Cristina Pimentel (vereadora de Transportes da CM do Porto), Luis Santos (Responsável de Planeamento dos Serviços Municipalizados de Transportes de Coimbra), Susana Castelo (administradora delegada da consultora de mobilidade e transportes TIS) e Robert Stussi (especialista em mobilidade e Presidente do Júri dos Global Mobi Awards Prio). Quanto à moderação, esta estará a cargo de Jorge Flores (editor do Motor24) e Rui Pelejão (diretor executivo dos Global Mobi Awards).

Questões como os contratos concessão de transportes, mobilidade multimodal face à redução da procura por causa da pandemia, o papel dos consultores de mobilidade na capacitação técnica das decisões das políticas sobre mobilidade, ou a forma como as empresas de transportes se podem transformar em serviços de mobilidade (Mobility as a Service), vão estar no topo da agenda deste debate.

A primeira Mobi Talk, que decorreu em dezembro, foi dedicada às políticas públicas para a promoção da mobilidade inteligente em Portugal e contou com a presença do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, com Emanuel Proença, administrador da PRIO, com o Presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), Henrique Sanchez e com Robert Stüssi, especialista em mobilidade e Rui Pelejão, jornalista e diretor executivo dos prémios GMA. Já no que respeita à moderação do debate esta foi realizada por Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

De ressalvar ainda que o período de candidaturas aos Global Mobi Awards foi alargado até ao próximo dia 9 de abril e, por tal, "pode ainda inscrever a sua empresa, projeto ou produto numa das várias categorias dos prémios. Com inscrições gratuitas, estas podem ser realizadas através do preenchimento de um formulário online disponível em: globalmobiawards.motor24.pt.

Quanto aos vencedores, estes serão divulgados numa cerimónia de entrega de prémios em maio deste ano.