WhatsApp e Instagram estão com falhas no acesso

As plataformas WhatsApp e Instagram começaram a apresentar, durante a tarde de sexta-feira, falhas nos serviços em Portugal.

De acordo com o site Downdetector, que analisa várias fontes de informação, nomeadamente publicações em redes sociais, por volta das 17h17 do dia de hoje (19 de março) tinham sido registadas cerca de 755 notificações de falhas no Instagram e 562 no WhatsApp.

Segundo a mesma fonte, 35% das reclamações relativas ao WhatsApp ocorreram por falhas no acesso, já no Instagram 74% ficou a dever-se a falhas gerais e 18% no acesso à conta.