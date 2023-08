Zona de repouso para automobilistas em Alcácer do Sal previne fadiga ao volante

© DR

Uma zona de repouso para os automobilistas foi instalada em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, no âmbito de um projeto-piloto de prevenção dos acidentes rodoviários provocados pela sonolência ao volante.

O projeto, desenvolvido pela Emma -- The Sleep Company, com o apoio da Brisa Autoestradas, foi inaugurado, este domingo, na área de serviço de Alcácer do Sal, na Autoestrada 2, e destina-se aos automobilistas que circulam entre o Algarve e Lisboa.

Num comunicado conjunto, enviado à agência Lusa, as duas entidades referem que a "Power Nap Station" visa "prevenir os acidentes rodoviários provocados pela sonolência ao volante, numa altura em que muitos portugueses se fazem à estrada para viagens mais longas" devido às férias.

A zona de descanso, uma "estrutura de 8x4 metros", vai funcionar até 3 de setembro, entre as 15 e as 23 horas, e tem "capacidade para turnos de 20 minutos".

O espaço pode "acomodar até duas pessoas" do "mesmo grupo de viagem" a título gratuito, explicam as duas entidades.

"Os viajantes podem optar por descansar numa cama para fazer uma sesta ou repousar", sendo que "as persianas permitem diminuir a luz no interior, o espaço é climatizado com ar condicionado e aromatizado com ambientador".

A higienização do espaço, como a muda da roupa de cama, "é assegurada após cada utilização" e os automobilistas podem ainda usufruir de "uma playlist" para ajudar a relaxar, acrescentam.

De acordo com Adelaide Portela, gerente da Emma em Portugal, citada no comunicado, "40% dos portugueses dizem ter dificuldades em manter-se acordados durante a condução ou outras atividades diárias".

"Se na Emma somos especialistas em melhorar a qualidade do sono, fazia todo o sentido transpor esse 'expertise' para uma ação com impacto social que contribua para uma boa causa, como a redução dos acidentes rodoviários", frisa.

Por seu lado, Manuel Melo Ramos, administrador da Brisa Autoestradas, também citado no mesmo comunicado, refere que a segurança rodoviária "é uma prioridade" da empresa que "pretende reduzir em 50% o número de mortos e feridos graves em acidentes rodoviários até 2030, face a 2019".

Segundo o responsável, "a área de Alcácer do Sal é uma das mais utilizadas por quem viaja entre o norte e o sul do país nesta altura do ano, daí a cedência de um espaço para esta ação da Emma", já que poderá dar informações "muito importantes relacionadas com a prevenção da fadiga nas viagens rodoviárias de longo curso".

"Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) mostram que a sonolência provoca cerca de 20% dos acidentes de viação, de tal forma que os efeitos da fadiga na condução podem ser comparados aos efeitos provocados pelo álcool", lê-se no comunicado.

No comunicado, são igualmente citados dados da Associação Portuguesa do Sono (APS) que indicam que a condução sonolenta é a principal causa de acidentes fatais, tendo os doentes com apneia do sono entre duas a 12 vezes mais probabilidade de sofrerem um acidente de viação, o que se traduz, em média, em cerca de 100 mil acidentes por ano.

Ainda segundo a associação, muitos condutores tentam eliminar os sintomas de fadiga abrindo as janelas, aumentando o volume do rádio ou ligando o ar condicionado no frio, mas nenhuma destas medidas é realmente eficaz no combate à sonolência.

A melhor estratégia, de acordo com a APS, é dormir cerca de 15 a 20 minutos ou beber uma bebida com pelo menos 200 miligramas de cafeína, ações que poderão reduzir o grau de sonolência por cerca de 60 a 90 minutos.