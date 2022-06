53% dos jovens trabalhadores não estão realizados profissionalmente

© Rafael Azevedo/GI

A pandemia alterou o mundo do trabalho e a geração Z já não se rege por benefícios tradicionais atribuídos pelas empresas. Os fatores ambientais, éticos, a diversidade, equidade, inclusão, saúde mental e o balanço entre a vida laboral e pessoal são aspetos decisivos para os estes jovens, com idades compreendidas entre os 24 e 29 anos, que revelam não ter um emprego que os realiza.

De acordo com um estudo da seguradora MetLife, a geração Z, nascida entre 1993 e 1998, os "zillennials", exigem uma cultura e ambiente de trabalho que se alinhe com os seus valores pessoais, revela a empresa em comunicado.

Enquanto continuam a lutar contra o burnout e o isolamento social dois anos após o início da pandemia de covid-19, 53% procurou ajuda para a saúde mental no último ano (versus 31% de todos os trabalhadores inquiridos). Este grupo etário refere que as empresas estão a fazer o "mínimo possível" para os ajudar a adaptar-se aos novos contextos de trabalho (41% vs. 36%, respetivamente).

O relatório conclui que esta é a geração que está menos satisfeita profissionalmente sendo que mais de metade (53%) diz que ter um emprego que não os realiza é atualmente uma das maiores causas de stress.

Prioridades dos jovens trabalhadores

Para estes jovens se sentirem realizados, têm procurado ambientes laborais que vão ao encontro das suas prioridades. Os dados revelam que o grupo está interessado em empresas que têm um propósito positivo (46%, quase metade) e que não estão dispostos a permanecer numa empresa que não tem este propósito claro e, também, positivo (contra 57% de todas as gerações).

As necessidades desta geração pendem para um maior interesse por parte do empregador em questões ambientais e éticas (45%), bem como a diversidade, equidade e inclusão (40%), sendo estes fatores decisivos para os jovens.

Outra das principais considerações é que a empresa aborde o tema da saúde mental dos seus trabalhadores. Desta forma, nos últimos dois anos, altura da pandemia da covid-19, estes fatores aumentaram de importância, em 2020 (13%) e em 2021 (11%).

Benefícios tradicionais em jogo

Um em cada quatro zillennials (27%) diz que considerou mudar de emprego devido à atribuição de um pacote de benefícios melhorado (versus 19% de todos os trabalhadores). Alguns benefícios tradicionais, como os seguros de vida e seguros de hospitalização, continuam a ser consideráveis e importantes para este grupo etário.

A geração Z refere que os principais benefícios que melhorariam o bem-estar em contexto laboral seriam as licenças pagas e não pagas (74%), programas de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal (67%), benefícios de bem-estar mental (62%) e, por fim, apoios às necessidades financeiras (55%).

O vice-presidente da Metlife para o sul da Europa e diretor-geral em Portugal e Espanha, Oscar Herencia, explica que "os jovens estão a estabelecer um novo padrão para avaliar a experiência no trabalho. A análise das expectativas desta geração pode servir como um barómetro para o sucesso das políticas de talento."

"Para melhorar a satisfação e a retenção de talento, os empregadores precisam de atribuir maior importância aos benefícios. O objetivo é oferecer um pacote completo que dê resposta às principais necessidades das novas gerações. Caso contrário, arriscam-se a ficar para trás na guerra pelo talento", acrescenta o diretor-geral para a Península Ibérica.