98,7% dos licenciados em Direito pela Católica de Lisboa estão empregados

Ana Taveira da Fonseca, Diretora da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa

Quase todos os licenciados em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa estão empregados, revela ao Dinheiro Vivo a diretora da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Ana Taveira da Fonseca.

"De acordo com os últimos dados estatísticos e que foram divulgados, no passado dia 16 de julho, no portal info cursos, 98,7% dos diplomados pela nossa faculdade, entre os anos letivos de 2016/17 e 2019/20, estão empregados", atesta a mesma responsável.

Esta terça e quarta-feira, está a decorrer o JobShop"22, evento anual realizado pelo gabinete de carreiras da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (FDUCP). Trata-se de uma feira de emprego, organizado exclusivamente para alunos de licenciatura, mestrado e mestrado em Direito da FDUCP.

Segundo a diretora da instituição de ensino superior, "a Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Católica continua a ter, em Portugal, o curso de Direito que apresenta a maior taxa de empregabilidade, próxima dos 100%".

Ana Taveira da Fonseca considera, por isso, que "não há profissões com maior nível de empregabilidade do que outras", destacando que, neste momento, verifica-se "uma procura crescente" por parte dos empregadores por "alunos finalistas de licenciatura e de mestrado, o que determina que, antes de terminarem o respetivo ciclo de estudos, já esteja garantido a praticamente todos um estágio remunerado".

Quanto à evolução salarial dos diplomados pela FDUCP, a professora afirma que "a remuneração média dos juristas tem crescido significativamente nos últimos anos".

"Os jovens juristas têm, em média, remunerações mais elevadas do que a maioria dos recém-licenciados", sublinha. Apesar de existirem boas oportunidades de trabalho em Portugal, " alguns preferem iniciar a sua vida profissional no estrangeiro, onde as remunerações são ainda mais altas", reconhece Ana Taveira da Fonseca.

A diretora da FDUCP frisa que "as remunerações mais altas do que a média do mercado são também consequência de se exigir a estes profissionais níveis muito elevados de dedicação e de produtividade". E este é "um grande desafio para eles e para as entidades recrutadoras", acrescenta. "Por esse motivo, uma das mesas redondas do JobShop deste ano versará sobre o work-life balance", afirma.

Entre os grandes empregadores no mercado de trabalho na área jurídica, Ana Taveira da Fonseca destaca "as sociedades de advogados, as consultoras e as entidades reguladoras". "Outros optam por ingressar na Magistratura Judicial ou do Ministério Público e um número mais reduzido de estudantes escolhe a carreira diplomática, o jornalismo ou envereda pelas áreas da gestão", conclui.