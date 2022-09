Abertas candidaturas para programa que ajuda mulheres a voltar ao trabalho

Dinheiro Vivo 22 Setembro, 2022 • 18:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Católica-Lisbon vai lançar a 4ª edição do Back to Market, um programa que ajuda mulheres com formação em Gestão, Economia ou Finanças e que interromperam a atividade profissional, a voltar ao mercado de trabalho.

O programa é gratuito e para aceder a ele será necessário que a candidata esteja há pelo menos dois anos sem trabalhar.

Com a duração de três meses, as candidatas selecionadas vão poder integrar um projeto de consultoria numa empresa, acompanhadas por docentes da universidade, enriquecendo assim o currículo com uma experiência profissional recente.

Segundo a Católica-Lisbon, 60% das mulheres que já passaram pelo programa conseguiram regressar à vida ativa.

"A próxima edição do programa Back to Market está quase a arrancar e todas as mulheres que queiram participar devem enviar a sua candidatura para cea@ucp.pt", informa a Católica-Lisbon em comunicado.