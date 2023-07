Adecco tem 1200 vagas de emprego para o verão

© Envato

A campanha de recrutamento para este verão, da Adecco Portugal, está a decorrer e tem mais de 1200 vagas de emprego para oferecer, de norte a sul de Portugal.

A empresa de recursos humanos quer, como diz em comunicado, entregar as "melhores ofertas de emprego a estudantes, recém-formados ou profissionais à procura de uma nova experiência", pelo que esta é uma "oportunidade para impulsionar a carreira".

Assim, e por todo o país até setembro, a Adecco Portugal, está a contratar para vários setores. Os interessados podem candidatar-se a estágios, empregos temporários e até contratações diretas em empresas da indústria, turismo, hotelaria, retalho, logística ou serviços.

Diz a empresa que "as vagas estão disponíveis para quem procura ganhar experiência profissional, expandir a sua rede de contatos ou simplesmente ganhar dinheiro extra, de acordo com os seus interesses e metas profissionais".

A diretora de Serviço e Qualidade da Adecco Portugal considera que esta campanha vai oferecer oportunidades únicas. "Acreditamos na força do trabalho e em fornecer aos talentos portugueses oportunidades para desenvolverem as suas competências e prosperar profissionalmente, assim como estamos empenhados em dar resposta eficiente às empresas que estão a reforçar as suas equipas nesta altura do ano", declara Vanda Santos, adiantando ainda que "esta campanha é um reflexo do nosso compromisso em apoiar o crescimento e o desenvolvimento dos recursos humanos em Portugal".

As vagas disponíveis podem ser consultadas online.