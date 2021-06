AESE Business School assinala os 40 anos com Assembleia de Alumni

Fátima Carioca, Dean da AESE. © Ricardo Gonçalves/ Global Imagens

Depois de um ciclo de conferências para assinalar as quatro décadas desde a sua fundação, a AESE Business School encerra as comemorações com a 15ª Assembleia de Alumni. Em comunicado enviado às redações, a insituição avança que "nesta assembleia serão abordados temas que são fraturantes na sociedade contemporânea- indo desde a degradação crítica do ambiente, o esgotamento dos recursos naturais, as desigualdades sociais, a carência de cooperação, a insuficiência da justiça, as falhas de liderança e o deficit de governança global".

A Assembleia realiza-se no dia 25 de junho, e contará com a participação de "diversos oradores e dirigentes de topo", que abordarão estes temas sob "as perspetivas de Macrotendências e as Microconcretizações". A primeira abordagem incluirá quatro domínios: Ecologia, Instituições, Trabalho Humano e Ciência. Para a segunda serão ouvidos vários protagonistas de novos negócios de sucesso.

"Tendo em consideração todos os acontecimentos dos últimos anos, é claro que a sociedade e as empresas necessitam reinventar-se. Deste modo, a AESE Business School sentiu-se compelida a contribuir para a busca de novas soluções. A 15.ª Assembleia Alumni tem como objetivos refletir e apontar possíveis caminhos para uma nova forma de encarar a economia e o que esta representa para o mundo e a própria humanidade, ", subinha Maria de Fátima Carioca, Dean da AESE., citada na nota à imprensa.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará na sessão de encerramento.

Poderá consultar a agenda da assembleia, os oradores e principais tópicos aqui.