Água Monchique cria departamento da "felicidade"

Filipa David nova diretora do departamento de felicidade da Água Monchique © DR

Dinheiro Vivo 16 Fevereiro, 2022 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A prioridade na Água Monchique tem sido o bem-estar e a felicidade dos colaboradores e, por isso, no início de 2022, foi criado o departamento de RH e Felicidade. Quem assume o cargo de diretora é Filipa David, licenciada em Gestão de Recursos Humanos, com pós-graduação em Direção Hoteleira e um Executive Master em Hotel Management, pela Católica Porto Business School.

O CEO da Sociedade da Água de Monchique, Vítor Hugo Gonçalves, afirma que "o envolvimento, o reconhecimento, a transparência, a partilha, o crescimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores é essencial para a nossa atuação como empresa. A Filipa, pela sua vasta experiência profissional, é uma enorme mais-valia para a Água Monchique e terá um papel fundamental na missão de tornarmos os nossos colaboradores mais felizes".

A Água Monchique já tem alguns dos benefícios implementados no novo departamento como a oferta de um seguro de saúde e o pagamento de 16 ordenados anuais, como forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação dos seus colaboradores.

Filipa David iniciou o seu percurso profissional nos Hotéis Tivoli Lagos e Tivoli Almansor e foi neste grupo que fez carreira a desempenhar diversas funções no âmbito da gestão e desenvolvimento de RH nas seis unidades hoteleiras situadas no Algarve. Entre 2018 e 2020 foi diretora de Recursos Humanos no Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa.

"Aceitar este desafio permite-me participar ativamente no desenvolvimento e crescimento de um projeto que prima pela disrupção. Há anos que me identifico com a marca Monchique, da qual sou consumidora habitual, e com os princípios que a mesma preconiza. Quando tive a oportunidade de conhecer melhor o projeto interno da Monchique fiquei completamente apaixonada", remata Filipa David.