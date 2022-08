Alex Bibani nomeado gestor principal do fundo Allianz Positive Change

Dinheiro Vivo 17 Agosto, 2022 • 16:25 Partilhar este artigo Facebook

Alex Bibani vai juntar-se à equipa de Ações Temáticas da Allianz Global Investors (Allianz GI) no final deste mês. Estará sedeado em Londres e terá a responsabilidade de definir estratégias alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, "incluindo o fundo Allianz Positive Change, do qual será o novo gestor principal", avança a empresa em comunicado.

A empresa adianta ainda que Bibani "vai tornar-se membro da equipa de gestão da Allianz Global Sustainability e reportar a Andreas Fruschki, diretor da Ações Temáticas da Allianz GI".

Alex Bibani vem da Sarasin & Partners LLP, onde gere fundos de ações globais assentes na sustentabilidade e fatores ESG para clientes institucionais. Passou também pela IFM Investors e a Ratio Asset Management, onde iniciou a sua carreira profissional.

Citado no comunicado, Andreas Fruschki, diretor da Ações Temáticas da Allianz GI, afirma que a experiência de Alex Bibani, "na interseção entre investimentos temáticos e sustentáveis, vai ser-nos muito útil, à medida que continuamos a expandir a nossa oferta a clientes. Os ODS da ONU oferecem não apenas a oportunidade de criar um futuro melhor para as próximas gerações, mas, dadas as enormes necessidades de financiamena to, também representam oportunidades de investimento em temáticas com grande potencial. E é esse potencial que nós, juntamente com o Alex, pretendemos alavancar ainda mais para os nossos clientes."