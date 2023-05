Álvaro Mendonça e Moura eleito presidente da CAP

Álvaro Mendonça e Moura, novo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) © José Carmo / Global Imagens

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) elegeu esta quarta-feira Álvaro Mendonça e Moura como presidente da direção para o triénio de 2023-2026, naquele que foi o ato eleitoral mais participado da história da organização. Substituirá no cargo Eduardo Oliveira e Sousa, que passa a presidente da mesa da assembleia geral.

Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, Álvaro Mendonça e Moura tem uma longa carreira diplomática. Embaixador em Viena e em Madrid foi, entre outras funções, representante permanente de Portugal junto da União Europeia, período durante o qual acompanhou a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) de 2003, e, posteriormente, junto das Nações Unidas. Entre 2017 e 2021, desempenhou funções de Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"É com enorme orgulho que assumo a presidência da CAP, a maior e mais antiga estrutura representativa do setor em Portugal, prestes a cumprir os seus 50 anos de história. A CAP tem um papel fundamental na promoção e na defesa da Agricultura e dos agricultores portugueses, representando também os seus interesses em Bruxelas, onde tem uma delegação permanente", afirma o novo presidente da organização de agricultores.

Não obstante a satisfação com que abraça o novo cargo, Mendonça e Moura admite que "os desafios são múltiplos, em diversas frentes", mas sublinha a importância da Agricultura para a economia nacional, reiterando o contributo para as exportações e o seu papel como "peça-chave da coesão territorial e promotora insubstituível da sustentabilidade ambiental". Desta forma, assume o compromisso de "pugnar pelo desenvolvimento e crescimento do setor agroflorestal português, dando voz ao seu principal pilar: os agricultores".

A lista eleita esta quarta-feira confirmou, além de Álvaro Mendonça e Moura para a presidência, os nomes de Eduardo Oliveira e Sousa como presidente da mesa da assembleia geral, e de António de Paula Soares como presidente do conselho fiscal. Os novos órgãos sociais da CAP são compostos por organizações representativas dos mais diversos setores e regiões.

A utilização do voto eletrónico, pela primeira vez nas eleições da CAP, reforçou a participação das organizações de Agricultores, eliminando a necessidade de deslocações até à sede da CAP, em Lisboa, e, consequentemente, contribuiu para a redução das emissões carbónicas associadas ao processo eleitoral.