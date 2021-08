Ana Dias sai da RTP para a administração da Cofina Media

Edifício da Cofina, em Lisboa, onde está localizada a redação do Jornal de Negócios, Correio da Manhã, Record e outras marcas do grupo © Google

Dinheiro Vivo 31 Agosto, 2021 • 17:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ana Dias passa a integrar a administração da Cofina Media a partir desta quarta-feira, revela a empresa em comunicado. Assumirá responsabilidades nas áreas Financeira, de Recursos Humanos, Sistemas de Informação e também na Grafedisport. Substitui Alda Delgado que renunciou ao cargo.

"A Cofina Media está convicta que as competências e vasto conhecimento do sector dos media, nomeadamente televisivo, que Ana Dias acumula, contribuirão para a consolidação e desenvolvimento do Grupo, nomeadamente na dinamização do projeto de televisão para o futuro", lê-se na nora à imprensa.

Ana Dias tem experiência no setor dos media, tendo sido administradora da RTP nos últimos três anos. Também passou pela McKinsey e Portugal Telecom.

É licenciada em Engenharia Física e Tecnológica, pelo Instituto Superior Técnico e tem um MBA pelo INSEAD.