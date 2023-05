Ana Gomes é a nova diretora de People & Culture da Makro

Ana Gomes

A Makro contratou Ana Gomes para o cargo de People & Culture diretor. A gestora faz parte também do conselho de administração da insígnia e da Aviludo em Portugal. A nova responsável foi diretora de Recursos Humanos na Nestlé Portugal, iniciou depois uma carreira internacional como Global Talent & Training director, na Nestlé Waters em França, tendo passado também pela sede da Nespresso Suíça como senior HRBP e head of Human Resources Business Partners.

Voltou a Portugal em 2021, como senior executive Human Resources na Nestlé Portugal, ocupando, mais tarde, o cargo de head of Human Resources na Sogrape.

"É com grande entusiasmo que assumo este desafio na Makro Portugal e na Aviludo. Baseada na minha experiência trago uma abordagem estratégica e funcional robusta para as funções que vou desempenhar", afirma Ana Gomes, citada em comunicado. "Pretendo trabalhar com os líderes para garantir o crescimento dos negócios e fortalecer a sua cultura organizacional e as práticas de gestão de pessoas, um dos pilares mais fundamentais do grupo Metro", conclui.

A ​​​​​​​Makro encontra-se presente em Portugal desde 1989, onde tem dez lojas 10 lojas "uma operação de food service distribution, duas plataformas logísticas e um conjunto diferenciado de serviços para hotelaria & restauração, desde consultoria profissional a soluções digitais para gestão e otimização do negócio", explica a empresa na nota à imprensa.