Antas da Cunha ECIJA contrata Paulo Morgado, ex-CEO da Capgemini

Paulo Morgado e Fernando Antas da Cunha.

Dinheiro Vivo 22 Setembro, 2022 • 14:45

A sociedade de advogados Antas da Cunha ECIJA tem um novo sócio. Paulo Morgado foi contratado para liderar a nova área de negócio de Technology Transactions.

Paulo Morgado foi presidente executivo da Capgemini para Portugal e Espanha até 2018. Entre 2018 e 2021 foi partner da Bridgewhat. Antes disso passou pela Roland Berger, Banco Financia e grupo Vidago.

Licenciado em Gestão e em Direito, Paulo Morgado tem também um doutoramento em Administração e Gestão de Empresas pela Nottingham Trent University e um MBA pela UCLouvain. Além disso, é mestre em Filosofia.

"Depois de muitos anos a trabalhar em áreas de consultoria e de gestão, abraço este projeto na área jurídica com grande entusiasmo", diz Paulo Morgado, citado em comunicado.

Já Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha Ecija, sublinha que "a transformação digital passou a estar na ordem do dia, contudo, as decisões tomadas, muitas vezes à pressa, revelaram-se, em inúmeros casos, pouco eficazes. Para garantirem a eficiência e a competitividade das suas estruturas, é fundamental que os gestores olhem para as soluções tecnológicas que existem no mercado com espírito crítico e tomem decisões inteligentes".

Paulo Morgado, aponta, é "um profundo conhecedor do mercado das TIs, que conjuga o saber do Direito com uma vasta experiência em cargos de gestão e administração no setor empresarial. Estamos absolutamente convictos de que o conhecimento que o Paulo acumulou ao longo de décadas, se revelará uma grande mais-valia para os nossos clientes".