António Pimentel Saraiva é o novo diretor executivo da Portugal Nuts - Associação de Promoção de Frutos Secos para o triénio 2023-2025.

Licenciado em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, trabalhou na Syngenta em Portugal e Espanha, tendo ocupado a função de diretor de Sustentabilidade para África, Médio Oriente e Turquia nos últimos quatro anos.

Foi também presidente da ANIPLA (Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas) durante oito anos (2001-2009). Entre 2012 e 2018 foi presidente da Companhia das Lezírias, liderando também a Associação dos Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira.

"Trabalhar para uma associação muito jovem que integra produtores e processadores do Centro e do Sul do país está a ser muito estimulante, quer pelo perfil dos seus associados quer pelo crescimento sustentado que estas fileiras de frutos secos têm demonstrado nos últimos anos. E é também muito interessante o dinamismo e capacidade de incorporação de novas tecnologias por parte dos produtores, que procuram melhorar a sua eficiência diariamente", diz António Pimentel Saraiva, citado em comunicado.

O novo diretor executivo da Portugal Nuts sublinha que "as condições de que o país dispõe e a proximidade a mercados de alto valor, estão a criar oportunidades de negócio para que a amêndoa e a noz de origem portuguesa contribuam para satisfazer a procura dos consumidores nacionais e europeus que valorizam a sustentabilidade", acrescentando que "um setor com estas perspetivas deve ser acarinhado e as suas necessidades devem ser ouvidas pelos decisores para que a competitividade destas culturas não se veja incompreensivelmente ameaçada".