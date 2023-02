Aon nomeia Pedro Penalva para CEO de 'entreprise clients' da EMEA

Pedro Penalva é o novo CEO para a área de enterprise clients na região EMEA. © Aon

A Aon, empresa de serviços profissionais, tem desde 1 de fevereiro um novo CEO para a área de enterprise clients na região EMEA - Europe, Middle East and Africa. Pedro Penalva já foi CEO da Aon em Portugal e antes de assumir o novo desafio liderava a Ibéria, África e Israel e o segmento de clientes multinacionais da EMEA.

Na sua nova função, Pedro Penalva será também membro do enterprise client group leadership team do EMEA Leadership Team e também do Aon Executive Leadership Team Global.

Eduardo Dávila, CEO da EMEA da AON diz que esta nova função "é uma progressão natural da sua carreira e baseia-se em anos de sólida experiência como líder de uma geografia e de um país". A atual área de atuação do novo responsável de enterprise clients da EMEA inclui os clientes que são multinacionais.

Pedro Penalva mostra-se entusiasmado com a oportunidade para liderar este segmento de relevo e sublinha que o seu conhecimento da região EMEA vai ajudar "a identificar as necessidades principais dos clientes num ambiente de grande volatilidade e mudança".

Com mais de 25 anos de experiência profissional e tendo trabalhado em empresas globais de serviços financeiros, seguros e consultoria, o novo presidente executivo de enterprise clients é engenheiro pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, tem um Advanced Management Program pela Kellogg Business School, Northwestern University e uma pós-graduação em Gestão pelo IESE.