APAN tem novos corpos sociais e um novo secretário-geral

Ricardo Torres Assunção é o novo secretário-geral da APAN © DR.

Dinheiro Vivo 04 Abril, 2023 • 16:25

A Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) nomeou os novos corpos sociais para o triénio 2023/2026 e anunciou um novo secretário-geral, Ricardo Torres Assunção, que substitui Manuela Botelho que ocupou o cargo nos últimos 18 anos.

A nomeação de Ricardo Torres Assunção, que vai assumir funções na APAN a partir de maio, representa "uma nova fase para a associação, com novos e renovados objetivos de afirmação, posicionando-se como o interlocutor primordial entre os anunciantes e todos os seus parceiros do mercado publicitário nacional", lê-se em comunicado.

O novo secretário-geral da APAN tem um percurso profissional com mais de 20 anos de experiência, com projetos desenvolvidos em Portugal, Angola e Dinamarca e passagens por empresas como o Super Bock Group e a McDonald"s.

"É com enorme sentido de responsabilidade que aceito este desafio, contando com o apoio de todos os membros da APAN para que, em conjunto, possamos alcançar todos os objetivos a que nos propusermos," diz Ricardo Torres Assunção.

A presidência da direção da Associação Portuguesa de Anunciantes continua a cargo de Tiago Simões, reeleito para o próximo triénio. A nova direção é também composta por Teresa Burnay, da Unilever Fima, enquanto vice-presidente, Filipa Appleton, da Galp Energia, como secretária da direção e Nuno Paisana, do Banco Santander Totta, como tesoureiro.

A direção é ainda constituída pelos vogais, Nuno Bernardo, do Super Bock Group, Sérgio Leal, da Sistemas McDonalds Portugal, Sérgio Carvalho, da Fidelidade Companhia de Seguros, Ricardo Domingues, da Betclic e João Nogueira da Silva, da Nestlé Portugal.

"Presidir aos destinos da APAN é uma honra e um gosto enormes, mas é também uma grande responsabilidade que assumo com espírito de missão, tendo em conta que vivemos tempos complexos, que nos vão trazer desafios relevantes para o futuro do setor. No entanto, estamos focados e determinados na defesa, salvaguarda e promoção dos interesses dos nossos associados", sublinha Tiago Simões, presidente reeleito da direção da Associação Portuguesa de Anunciantes.