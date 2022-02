APEGAC quer credibilizar gestão de condomínios com certificação de qualidade

"Apostaremos na formação e na proximidade com as empresas do setor. Daremos o máximo para uma maior credibilidade da área." © APEGAC

Após tomar posse em dezembro do ano passado, a nova direção da Associação Portuguesa das Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC) pretende, não só, regulamentar, credibilizar e credenciar a atividade, como também apostar na formação profissional do setor, anunciou esta quinta-feira, em comunicado.

"A atividade de gestão e administração de condomínios terá de se concretizar de forma a dignificar todos quantos a exerçam, transmitindo confiança ao mercado, num processo de credibilização do setor", refere Vitor Amaral, presidente da direção, acrescentando que a APEGAC quer reforçar a confiança com os consumidores para que vejam nas suas "empresas os melhores parceiros para garantir uma vida em condomínio mais agradável e a valorização do seu património que, em muitos casos, é o investimento de uma vida".

Neste sentido, a APEGAC vai disponibilizar a todos os associados uma certificação de qualidade da Bareu Veritas que, segundo a direção, legitima as empresas associadas em relação às outras existentes no mercado, "pois através deste selo, serão obrigadas a seguir processos que asseguram a qualidade do serviço prestado, posicionando-se como uma mais-valia para quem as contratar", explica a associação.

Em parceria com várias universidades e escolas de formação, a APEGAC vai ter vários cursos com a marca da associação que abordam as áreas de gestão e administração de condomínios, área jurídica dos condomínios, gestão de conflitos, estratégia empresarial, seguros, segurança e reabilitação de edifícios. "Serão ainda promovidos webinars temáticos mensais que têm como propósito abranger todas as áreas de intervenção dos administradores de condomínios, incentivando a intervenção dos participantes para a apresentação de dúvidas, críticas ou sugestões", conclui o presidente da direção.

A associação foi criada em 2004 e conta atualmente com um universo de 200 associados.