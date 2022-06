Aprender a comunicar: "Qualquer pessoa pode vir a ser carismática"

Vanessa Van Edwards é autora do livro "Cativar", lançado agora em Portugal pelo Clube do Autor. © D.R.

"Sempre senti dificuldade em comunicar e relacionar-me com pessoas. Queria criar um recurso para introvertidos, pessoal estranho e para pessoas que querem ser melhores comunicadoras." É assim que Vanessa Van Edwards explica ao Dinheiro Vivo o que a levou a escrever o livro Cativar, lançado recentemente pelo Clube do Autor no mercado português.

Apresentada como "fenómeno do YouTube", plataforma onde os seus vídeos e tutoriais têm milhões de visualizações em todo o mundo, a especialista norte-americana em comportamento humano assume-se ela própria como "uma pessoa estranha em recuperação", e diz que adora dizer às pessoas que "qualquer um pode aprender a ser carismático". Para isso, afirma, é preciso "trabalhar arduamente as soft skills".

O livro mostra, por exemplo, recorrendo a evidência científica, como os primeiros cinco minutos são cruciais nas relações sociais, e ensina técnicas para se ser bem-sucedido a criar uma boa impressão inicial. E vai mais longe: ensina "a jogar o jogo social" àqueles que, só de ouvir falar em networking, ficam logo com o estômago revirado. Fá-lo com indicações precisas para serem postas em prática com resultados.

Van Edwards lembra que "maioria da nossa comunicação é não verbal - entre 65% e 90% vem da nossa linguagem corporal, das expressões faciais e do tom de voz". Não se trata de representar, porque "as pessoas sentem o desespero e a falta de autenticidade. Fingir confiança não vai mascarar isso", sublinha.

"Quase toda agente já sentiu ansiedade social a determinada altura. E acontece tanto no mundo real como no mundo virtual."

A autora fundou, em 2010, o Science of People, que começou como um blogue e que se transformou num "laboratório" de experiências e testes sociais. "Reparei que havia fome de dicas de comunicação e relacionamento, mas muito poucos conselhos práticos. E pensei se não poderíamos começar a testar alguma da investigação e transformá-la em estratégias práticas", explica.

Professora de competências sociais nas plataformas Udemy e CreativeLive, a autora já deu formação em grandes empresas, como a Microsoft, a Nike e a Amazon, e diz que as relações cara a cara são fundamentais no mundo empresarial. Um estudo de Harvard, concretiza Van Edwards, revela mesmo que 87% dos profissionais consideram que reuniões presenciais são essenciais para fazer negócio; 95% consideram que são chave para relações profissionais duradouras. Mas garante: "Quase toda a gente já sentiu ansiedade social a determinada altura. E isso acontece tanto no mundo real como no mundo virtual." As redes sociais, defende, estão a contribuir para aumentar as inseguranças. "Ajudam-nos a mantermo-nos conectados e informados, mas é importante encontrar equilíbrio entre realidade e fantasia. Por cada hora que gastar nas redes sociais no próximo mês, passe o tempo equivalente com amigos e família para equilibrar", recomenda a autora.