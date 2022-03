BNP Paribas e Nova SBE anunciam vencedores de bolsas de estudo

Carcavelos-03/10/2019 - Reportagem sobre o impacto da NOVA SBE em Carcavelos. Universiade NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS. (PAULO SPRANGER/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

O BNP Paribas Portugal e a Nova SBE acabam de anunciar os vencedores das bolsas da segunda edição do programa "BNP Paribas Portugal - Nova SBE Scholarship to CEMS Students".

O programa cobre parte das propinas relativas ao segundo ano de mestrado em Gestão Internacional do CEMS (Global Alliance in Management Education). A Nova é a única entidade de ensino portuguesa que é membro desta aliança.

O programa é destinado a todos os alunos, desde que estes sejam licenciados e estejam inscritos no primeiro ano do mestrado e tem como objetivo preparar os estudantes a trabalharem em organizações e a contribuírem de forma benéfica para as empresas.

Os critérios de seleção assentam no mérito académico, percurso e demonstração de necessidade de apoio financeiro para a conclusão do programa. A decisão da seleção dos alunos é da responsabilidade do comité de admissão. Para quem recebe a bolsa é uma oportunidade para investir no futuro e ter um suporte financeiro.

Este ano são selecionados três alunos (provindos de Marrocos, França e Portugal) que frequentam o mestrado.

Testemunhos de alunos bolseiros

Os testemunhos dos três alunos, feitos em comunicado, que obtiveram a bolsa de estudo, mostram a sua satisfação face à oportunidade.

O aluno português, Pedro Santos Ferreira, afirma que "poucas pessoas têm a oportunidade de fazer parte de um programa de mestrado capaz de mudar o mundo. Esta bolsa dá-me essa oportunidade, pela qual sou muito grato".

O aluno francês, Mathis Chikhi, refere que "financiar propinas nem sempre é fácil mas graças à bolsa do BNP Paribas posso concentrar-me nos meus estudos. O CEMS MIM é um programa incrível e esta bolsa permite-me aproveitar as oportunidades".

O aluno marroquino, Farouq El-Abbass, assume-se emocionado, alegre e feliz por ter recebido esta bolsa de estudos e afirma que "como uma pessoa vinda de uma família de classe média marroquina, viver numa capital europeia como Lisboa é desafiador financeiramente. Assim, a concessão desta bolsa tirou um fardo dos ombros da minha família, bem como dos meus. Não posso deixar de agradecer ao programa CEMS MIM."

O CEO do BNP Paribas, Fabrice Segui, menciona que "o mestrado em Gestão Internacional CEMS é uma referência a nível internacional e em Portugal. Trata-se de um curso amplo e diversificado, que prepara os estudantes para que sejam líderes responsáveis preparados para o desenvolvimento sustentável das organizações".

"Este é um exemplo da importância da diversificada parceria estratégica que temos com a Nova SBE e que nos deixa com um enorme sentido de missão para com os profissionais do futuro", conclui o CEO, em comunicado.

A diretora académica do programa, Catherine da Silveira, diz que "a Nova SBE e o BNP Paribas têm uma relação sólida e frutífera. Este programa de atribuição de bolsas está alinhado com os nossos princípios académicos, mas, principalmente, está alinhado com os valores de diversidade e inclusão presentes na Nova SBE, na aliança CEMS, e no BNP Paribas. O mestrado em Gestão Internacional CEMS é um programa inovador pela componente multicultural e de consciência social, atributos presentes na diversidade de nacionalidades dos alunos selecionados."