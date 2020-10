Cansado do distanciamento social? 5 dicas para networking remoto

Trabalho remoto ou teletrabalho © Unsplash

Em tempos de trabalho e ensino remoto e de mudança de hábitos em tempo recorde, também é preciso aprender a lidar com a nova realidade que além de vantagens - e de permitir manter o distanciamento físico fundamental em tempos de pandemia -, também tem desvantagens, incluindo na saúde mental de cada um.

Daí que todos os conselhos são bem-vindos, mesmo se cada caso seja um caso. Atualmente as redes profissionais tornam-se completamente virtuais e a empresa especializada em recursos humanos Adecco reuniu as que considera serem as cinco principais dicas para networking remoto bem-sucedido enquanto se trabalha à distância, que recapitulamos de seguida.

A sua rede é provavelmente muito maior do que pensa que é! Faça uma lista de antigos colegas, colegas de turma, colegas de equipa, amigos de amigos, etc. que considera poder revelar-se benéfico alcançar - quer seja pela sua experiência, pelo seu papel, ou pela empresa para a qual trabalham. Uma vez que a maioria das pessoas trabalha à distância e não tem uma tonelada de atividades extracurriculares a decorrer, agora é o momento perfeito para se voltar a conectar com essas pessoas.

Assim que tiver a sua lista concluída, use-a no LinkedIn. Como já deve saber, o LinkedIn é um grande recurso para redes profissionais. No entanto, antes de iniciar o seu contacto, certifique-se de que o seu perfil no LinkedIn apresenta a melhor versão de si mesmo. Recomendamos que verifique duas vezes o seguinte: uma fotografia profissional atualizada, o seu título no atual emprego (ou no mais recente), um histórico de emprego preciso e atualizado, e competências relevantes. Além disso, não se esqueça de preencher a secção de resumo no topo do seu perfil com uma breve biografia sobre si mesmo.



Ao enviar convites para expandir a sua rede, inclua sempre uma mensagem personalizada. Esta mensagem introdutória deve ser curta e assertiva, e se estiver a conectar-se com uma 2ª ou 3ª ligação, certifique-se de que faz referência à ligação mútua que partilha.

Agora é também o momento ideal para considerar a possibilidade de se juntar a grupos online. Comece por procurar ex-alunos, indústria, ou grupos de interesse no LinkedIn ou Facebook, ou até mesmo através de uma pesquisa no Google. Para além das plataformas de redes sociais, existem agora oportunidades de redes virtuais onde antes os eventos presenciais já transitaram para virtuais. Fora dos grupos oficiais, pode também fazer ligações profissionais participando em fóruns ou chats on-line; pense em Reddit ou outros sites específicos da sua indústria. Finalmente, publicações e podcasts da indústria têm frequentemente um espaço dedicado à sua comunidade para se conectarem através de grupos LinkedIn ou canais Slack/Hangouts.

Ter uma aula à distância não só é benéfico para o aperfeiçoamento e o avanço da sua carreira, como também pode ser uma grande ferramenta para o trabalho em rede. Uma vez terminada a aula ou o curso, não se esqueça das relações que estabeleceu - conecte-se às pessoas que "virtualmente" conheceu nas aulas. De uma forma simples, acrescentou mais uma camada à sua rede repleta de pessoas que têm interesses semelhantes aos seus!



5. Programe cafés virtuais

Só porque a maioria de nós está agora a trabalhar e a viver à distância, isso não significa que não se possa encontrar (virtualmente) para tomar café! Convide os seus contatos para uma videoconferência onde ambos possam conversar sobre um tema descontraidamente e com um café ou chávena de chá. Esta é uma forma atenciosa e de baixo stress de reestabelecer contato um antigo colega ou conhecer um novo contato. Estas conversas virtuais de café são uma excelente forma de trazer conforto familiar a esta nova forma remota de encontro com as pessoas.



Seja remota ou presencialmente, o networking profissional consiste em construir e manter relações ao longo do tempo. Seja proactivo e não espere até querer encontrar um novo emprego para começar o seu networking. Use este tempo de trabalho e vida à distância para estabelecer ligações significativas que irão durar ao longo da sua carreira e vida.