Central de Cervejas tem nova diretora de comunicação e relações institucionais

Salomé Faria, a nova diretora de comunicação e relações institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas © DR

A Sociedade Central de Cervejas (SCC), detentora de marcas como Sagres, Heineken, Luso e Castello, tem uma nova diretora de comunicação e relações institucionais. Salomé Faria é a nova responsável e sucede no cargo a Nuno Pinto de Magalhães, nomeado chairman da SCC em julho do ano passado, avança o comunicado da empresa.

Salomé Faria vai exercer funções de comunicação interna e externa da SCC, será responsável pelo departamento de relações públicas e de sustentabilidade. O objetivo é dar continuidade a projetos em curso e apoiar a SCC a enfrentar os desafios e mudanças no setor. A nova diretora de comunicação integra ainda a comissão executiva da empresa.

Licenciada em Comunicação Social pela Universidade Técnica de Lisboa, Salomé Faria iniciou o seu percurso profissional em consultoria de comunicação. Integrou a tecnológica Siemens em 2003, passou pela área de comunicação e marketing e também pelo departamento de comunicação corporativa, tendo assumido, em 2018, o cargo de diretora de comunicação da empresa.

O presidente do conselho de administração da SCC, Nuno Pinto de Magalhães, sublinha que "Salomé Faria possui uma vasta experiência profissional e conhecimento nesta área e vai ao encontro do objetivo definido pelo grupo". E acrescenta: "Estamos certos de que com o seu percurso e know-how, Salomé Faria contribuirá para trazer novas ideias, alavancar a nossa proposta de valor e reforçar a nossa afirmação no mercado nacional".