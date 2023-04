CEO do Altice Arena é novo presidente ibérico da ICCA

Lisboa, 23/11/2022 - Jorge Vinha da Silva, vice-presidente da ICCA, Associação Internacional de Congressos e Convenções e CEO da Arena Atlântico, S.A., dona do espaço da Altice Arena e da Blueticket. A Altice Arena é um espaço destinado a atrações públicas e festivais localizado no Parque das Nações. Com uma capacidade de 20 000 espectadores é o maior pavilhão de espetáculos de Portugal. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens