Cisco, DHL e Hilton lideram ranking global da Great Place to Work

© Foto: Cisco - Great Place to Work

A Cisco, DHL Express e Hilton, todas com presença em Portugal, ocupam o pódio da edição deste ano das melhores empresas para trabalhar em 2020, selecionadas pela Great Place to Work.

As 25 empresas vencedoras foram escolhidas entre mais de dez mil empresas, representando um universo de mais de dez milhões de trabalhadores em 92 países. "Os 25 World's Best Workplaces 2020 destacam-se, a nível global, pela criação de um excecional employee experience, por cultura de alta confiança e por serem ambientes de trabalho justos e iguais para todos", indica a Great Place to Work, em comunicado.

A Cisco ocupa o primeiro lugar da lista, seguida pela DHL Express e pela cadeia de hotéis Hilton, no segundo e terceiro lugar, respetivamente.

A norte-emericana Salesforce fica no quarto lugar, com um total de 52 mil trabalhadores. A Stryker, dedicada à área da saúde, fica no quinto lugar. A Mars ocupa o sexto lugar. Segue-se o grupo Adecco, a empresa de e-commerce Mercado Libre e o SAS, na área das tecnologias de informação, entre o sétimo e nono lugar, respetivamente. No último lugar do top 10 surge a consultora britânica EY.

As empresas das tecnologias de informação têm um forte peso neste top 25: a Intuit, SAP e a Adobe seguem-se na lista, entre o 11.º e 13.º lugar ou a Dell (17.º) e a Cadence (18.º).

A restante lista conta a presença de empresas da banca e seguros (Admiral Group no 14.º lugar, Santander na 23.ª posição ou o Scotiabank no 25.º lugar).

Já na área das farmacêuticas marcam presença a AbbVie (15.º) e a Roche (21.º).

A Natura, que ocupa a 24.ª posição, é a única empresa nascida no Brasil a figurar na lista.