Clan e Ergon Jobs procuram mais de 300 pessoas para trabalhar na construção, nos Países Baixos

O Clan e a Ergon Jobs estão a recrutar mais de 300 pessoas que queiram trabalhar no setor da construção, nos Países Baixos. A Alemanha, dizem as duas empresas, também pode ser um destino de trabalho, dependendo da experiência e das expectativas dos candidatos.

Em comunicado, o Clan - a solução 100% digital da Multipessoal - explica que as funções para as quais são necessários candidatos, são as de de montador de janelas, montador de esquadrias e cladder/montador de fachadas de aço, além de carpinteiros, serralheiros ou outras funções relacionadas com o setor da construção.

As empresas pretendem contratar profissionais experientes e que tenham cidadania europeia. Ao mesmo tempo pretende-se que os mesmos estejam disponíveis para começar a trabalhar com a maior brevidade possível, sendo que proficiência em inglês, holandês ou alemão é outro dos requisitos.

A Clan garante que o salário oferecido é competitivo e que os profissionais que forem contratados terão seguro de saúde, alojamento e "apoio nos processos burocráticos para poderem trabalhar nos Países Baixos". A candidatura é feita online.

Esta parceria da Clan com a Ergon Jobs, para integrar três centenas de trabalhadores portugueses no estrangeiro, é o reconhecimento da qualidade dos profissionais portugueses, afirma o diretor de Marketing e Comunicação da Multipessoal, Eduardo Marques Lopes.