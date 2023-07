Clan procura 450 pessoas para trabalhar no verão

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo 05 Julho, 2023 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cozinheiros, empregados de refeitório, operadores de produção e de armazém são algumas das 450 ofertas de emprego que o Clan - da empresa de recursos humanos Multipessoal - tem em aberto para este verão.

Da lista, diz a empresa, constam 150 posições para a cozinheiros e empregados de refeitório, em ambientes empresariais e hospitalares em todo o país. Já para Leça do Balio, e para o setor das bebidas, existem 10 vagas para operadores de produção.

Por seu turno, continua ainda a decorrer o processo de recrutamento de 300 pessoas para a indústria do tomate, em Castanheira do Ribatejo e Marateca. Para este setor recrutam-se Operadores de Produção, Operadores de Armazém, Operadores de Classificação, Operadores de Controlo de Qualidade, Analistas de Qualidade e Assistentes Administrativos, que irão trabalhar para as empresas Italagro e FIT, do Grupo HIT.

As candidaturas podem ser realizadas através do Clan, ou através do telefone 300 525 55.