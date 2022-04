Claranet anuncia David Grave como diretor de cibersegurança

David Grave, diretor de cibersegurança da Claranet © D.R.

A Claranet promoveu David Grave a cybersecurity director, em Portugal, foi esta quinta-feira anunciado. A escolha do gestor insere-se numa estratégia da empresa em reforçar a aposta no setor da Cibersegurança como abordagem transversal às várias áreas em que opera, segundo o comunicado enviado à redação.

Enquanto diretor para a cibersegurança da Claranet em Portugal, o gestor terá como objetivo "reforçar o desenvolvimento e diversificação do portefólio de serviços de cibersegurança por forma a dar uma resposta com qualidade às necessidades do mercado, e consequentemente reforçar o posicionamento da Claranet como o líder no fornecimento de serviço de IT em Portugal".

Grave está na Claranet desde 2018 como consultor sénior para as áreas de business continuity, IT governance, compliance e RGPD, tendo "mais de 15 anos de experiência nas áreas de engenharia de TI, segurança e compliance". É licenciado em Sistemas de Informação e Software pelo Instituto Universitário da Maia e tem uma pós-graduação em Marketing Digital e Comércio Eletrónico.

"Nos últimos dois anos especializou-se em Cibersegurança, nomeadamente em serviços de Testes de Penetração (Red Team), coordenação de equipas de Crise, Critical Security Controls, Digital Forensics and Incident Response (DFIR), bem como Simulação de ataques de Phishing e de Engenharia Social", lê-se.

É ainda Professor convidado do mestrado Cibersegurança e Auditoria de Sistemas Informáticos no Instituto Superior Politécnico de Gaia.