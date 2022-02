Coca-Cola em Portugal tem nova diretora-geral

Dinheiro Vivo 16 Fevereiro, 2022 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

É mexicana a nova diretora-geral da Coca-Cola, em Portugal. Ana Claudia Ruiz, é licenciada em Economia pela Universidade Iberoamericana do México e tem um MBA pela "London Business School".

Desde 2016 trabalhou como Continental Europe Transformation Director e Global Commercial Planning Director, mantendo responsabilidades a nível europeu e mundial.

Ao longo dos últimos três anos integrou a Professional Women's Network, uma organização com a missão de promover o desenvolvimento profissional feminino, onde tem trabalhado com jovens mulheres em programas de mentorig.

De acordo com a empresa, esta contratação está em consonância com a renovação da equipa Coca-Cola em Portugal.

E, nesta linha, também o setor do marketing tem um novo responsável, João Clemente, que regressa à companhia onde iniciou o seu percurso profissional, em 2011, como trainee.

Com estas aquisições, a Coca-Cola quer afirmar o seu compromisso para com o mercado nacional e contribuir para o desenvolvimento da economia portuguesa.

Ana Claudia Ruiz considera "um privilégio fazer parte desta grande empresa que tem valores muito sólidos e com os quais me identifico plenamente, incluindo a preocupação com a sustentabilidade".