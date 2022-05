Coca-Cola tem novo diretor de customer service e supply chain para Portugal

Novo diretor de customer service e supply chain para Portugal, João Haderer © DR

A Coca-Cola Europacific Partners nomeou João Haderer como novo diretor de customer service e supply chain para Portugal.

Formado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), nos últimos três anos esteve na vizinha Espanha, na unidade de negócio Ibérica da Coca-cola, como responsável de capacity planning e volta agora para Portugal para este novo cargo, sendo responsável pela fábrica da Coca-Cola em Azeitão, no distrito de Setúbal, revela empresa em comunicado.

João Haderer iniciou o seu percurso profissional na empresa no fim de 2009, onde ocupou funções diferentes nas áreas de logística e planeamento.

Na unidade localizada em Azeitão, são produzidos cerca de 90% dos produtos consumidos no país como a Coca-Cola, Fanta, Nestea, entre outros. Esta fábrica, com mais de 40 anos, emprega 380 pessoas e contribui para a criação de 7600 postos de trabalho indiretos.

Segundo dados apresentados no último relatório de sustentabilidade, das linhas de produção da fábrica saem mais de 200 milhões de litros de bebidas por ano, sendo 20 milhões para consumidores em território nacional, lê-se na mesma nota.

João Haderer afirma que "após três anos fora do país, é um privilégio voltar a uma casa onde tudo começou. Vou ter oportunidade de dar o meu contributo para consolidar o crescimento do negócio e do nosso portefólio, produzido a partir da nossa fábrica em Azeitão, tendo sempre o cliente no centro das nossas decisões".