Da Klarna para a Mollie: Koen Köppen é a nova aposta para acelerar a inovação tecnológica

Koen Köppen é o novo chief technology officer (CTO) da startup holandesa Mollie © Direitos Reservados

A startup holandesa Mollie, especialista em processadores de pagamento, anunciou esta terça-feira Koen Köppen como novo chief technology officer (CTO), tendo à sua responsabilidade a "fiabilidade, escalabilidade e desenvolvimento das plataformas e a aceleração da inovação tecnológica da empresa", pode ler-se no comunicado enviado à comunicação social.

Para continuar a desenvolver na Mollie uma gama de serviços financeiros de classe mundial que ajude as Pequenas e Médias Empresas (PME) a crescer no setor do e-commerce, Köppen conta com uma vasta experiência em cargos de liderança durante mais de uma década na Klarna, tendo sido também CTO nos últimos cinco anos, quando ajudou a melhorar o produto oferecido pela sueca, tornando-a na fintech mais valiosa da Europa.

"Tendo passado mais de dez anos no setor de fintech e ajudado a Klarna a escalar em toda a Europa e não só, quero agora ajudar a Mollie a aproveitar esta enorme oportunidade de crescimento", partilha Koen, citado em comunicado. "A Mollie é um dos negócios que mais cresceu na Europa e está na vanguarda das soluções que apoiam as PME a competirem com os maiores players de e-commerce. Estou entusiasmado por esta jornada para equilibrar as condições, oferecendo serviços financeiros sem esforço", acrescenta o responsável.

Já a CEO da startup holandesa, Shane Happach, refere que "esta é uma oportunidade única para a Mollie ter um líder com o expertise no ecossistema financeiro". "O Koen já geriu grandes equipas em contextos atuais e complexos e, por isso, é a pessoa ideal para se juntar à nossa empresa e ajudar a fazer crescer o nosso negócio", remata.

Koen Köppen, que já integrava o Conselho de Supervisão e o Comité de Auditoria e Risco da Mollie desde 2020, junta-se assim à equipa de gestão da especialista da indústria de pagamentos, que detém mais de 130 mil clientes na Europa e abriu recentemente um escritório em Lisboa.