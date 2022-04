Da Nespresso para a Nestlé. Anna Lenz é a nova diretora-geral da empresa em Portugal

Anna Lenz, na loja da Nespresso no Chiado em Lisboa. © Álvaro Isidoro / Global Imagens

A Nestlé Portugal tem uma nova diretora-geral, Anna Lenz, que ascende ao cargo de Paolo Fagnoni, antigo Market Head da Nestlé em Portugal desde 2018. A nova diretora, de nacionalidade suíça,, regressa a Portugal e começa a liderar a empresa a partir de dia 1 de julho, revela a Nestlé Portugal, em comunicado.

Anna Lenz é a primeira mulher a liderar o Grupo Nestlé em Portugal, sendo introduzida "num contexto de recuperação do turismo, hábitos tradicionais de consumo e do mercado, devido às fases mais complexas da pandemia", lê-se na mesma nota.

Para Anna Lenz "é uma enorme alegria voltar a Portugal para assumir novas responsabilidades que me vão permitir ter maior influência na forma como a Nestlé cria e partilha valor económico e social no país. Queremos prosseguir com fortes parcerias no retalho e no canal HORECA, empenhados no desenvolvimento das nossas pessoas, produtos e marcas e comprometidos com uma cultura de sustentabilidade em todas as nossas atividades".

A nova diretora-geral, que já desempenhou cargos em áreas financeiras, iniciou o seu percurso na Nestlé em 2004, mais concretamente na área internacional de auditoria do grupo e está atualmente na Nespresso como Leadership Team da marca (a nível global), depois de ter assumido o cargo de Business Executive Officer da Nespresso no nosso, explica a Nestlé em comunicado.

Por seu turno, Paolo Fagnoni, italiano, após quatro anos e meio em Portugal vai assumir a responsabilidade europeia da categoria de culinários, baseado na sede da Nestlé em Vevey, na Suíça. O ex-Market Head integrou o Grupo Nestlé em 1991, em Itália, em 2003 esteve na Nestlé Purina, como diretor regional para a Alemanha e Áustria e como responsável pela região da Europa Central e de Leste, em 2012 esteve no cargo Zone EMENA Regional & Category Manager na sede, onde contribuiu para o desenvolvimento da categoria de alimentação, até ao cargo atual que lhe foi atribuído, em 2018.

Nos últimos anos, Paolo Fagnoni impulsionou "vários negócios do grupo, quotas de mercado ímpares e o que contribuiu para o crescimento do mercado nas categorias em que a Nestlé está presente", refere a Nestlé.

Paolo Fagnoni afirma que "foram quatro anos e meio enriquecedores, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional e que sempre recordarei como um dos melhores períodos da minha vida. Ultrapassámos uma pandemia que afetou profundamente a nossa forma de viver, trabalhar e de fazer negócios. Estou muito satisfeito com os progressos que fizemos em termos de sustentabilidade e da nossa orientação para a importância da inovação."