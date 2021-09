Daniel Barbosa entra na OGMA para liderar área financeira e tecnológica

Dinheiro Vivo 01 Setembro, 2021 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com 20 anos de experiência na área de gestão no setor da energia, Daniel Barbosa vai liderar a área financeira e de tecnologias da informação da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal.

Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (Universidade Técnica de Lisboa), Daniel Barbosa era até aqui Financial Manager na Siemens Energy Portugal, tendo ocupado vários cargos em diferentes países nesta multinacional alemã. "Na Siemens Portugal assumiu diferentes posições, nomeadamente CFO da área Energy Transmission, entre 2011 e 2014, liderando a área financeira da área de negócio; CFO da área Energy Transmission and Distribution, entre 2006 e 2011, tendo a seu cargo a área financeira da área de negócio de projetos, produtos, serviços, análise e implementação de investimentos, e Commercial Project Manager da área Power Generation, tendo a seu cargo o controlo financeiro geral do projeto, de cada especialidade e movimentos financeiros. A sua entrada no mercado laboral deu-se em 2000 como estagiário na área de Power Service", avança a empresa em comunicado.

"É com muita motivação que encaro esta oportunidade de integrar uma empresa como a OGMA, que alia a inovação tecnológica e a elevada competência técnica dos seus colaboradores a mais de 100 anos de experiência no setor aeronáutico. Acredito que posso dar o meu contributo para que a OGMA possa superar os desafios atuais e futuros que se colocam a uma indústria tão competitiva como é a aviação", afirma Daniel Barbosa, citado na nota enviada à imprensa.