DHL procura jovens fãs de videojogos para trabalho sério

A empresa de transportes e logística DHL está a recrutar jovens talento que sejam fãs do videojogo Dota 2 para o departamento de Tecnologias de Informação (TI). A DHL criou uma página web personalizada, em conjunto com a empresa por detrás do videojogo Dota, em que as vagas podem ser encontradas aqui.

Nesta página, os gamers podem saber mais sobre como é trabalhar na empresa DHL e esta é uma iniciativa que pretende encorajar jovens da comunidade de eSports (jogos eletrónicos, tradução livre) a conhecerem a DHL como uma employer brand (empresa que recruta, tradução livre). A empresa de logística tem apoio do SirActionSlacks, conhecido por criar vídeos de entretenimento no jogo Dota 2, revela o comunicado.

A vice-presidente do Grupo Learning & Talent do Grupo Deutsche Post DHL, Meredith Wellard, revela: "Estamos sempre à procura de ideias inovadoras no recrutamento e employer branding. O público-alvo da combinação entre eSports e funções de TI condiz de forma inteligente dois mundos com todo o tipo de oportunidades."

Para uma ainda maior aproximação da comunidade de gaming, a DHL, através criou a série DHL Dota Adventures, que está disponível no Youtube, com episódios relacionados com o videojogo Dota 2. Assim, a DHL consegue atrair uma comunidade diferente ligada aos eSports.

Com o crescimento do setor de mobile gaming e das plataformas de streaming, a DHL está a combinar o eSports, que já conta com mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, e employer branding com base na parceria de longa duração com a ESL Gaming, empresa mundial na organização e produção de eSports, lê-se na mesma nota.

Parcerias DHL

Nos últimos anos, a DHL tem vindo a construir uma parceria com a ESL, fornecendo o transporte e logística para transportar o equipamento de palco, outras necessidades logísticas e o merchandising, para eventos para o Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, torneios e ligas.

O head de Brand Marketing da Grupo Deutsche Post DHL, Arjan Sissing, revela "a DHL é celebrada pela comunidade de fãs da ESL, que é o maior elogio possível para um patrocinador. Para nós, esta ligação emocional aos fãs de eSports em todo o mundo é a forma perfeita de ligação a uma enorme comunidade de nativos digitais".

O diretor geral de Gestão de Jogos da ESL Gaming refere, Artem Bykov, afirma que "a DHL não só é um parceiro de confiança nosso e um grande apoiante dos eSports ao longo dos anos, como também se tornou um dos mais conceituados parceiros da ESL Gaming aos olhos dos nossos fãs. A DHL foi sempre mais além para se ligar ao público e gerar valor acrescentado para os fãs, tanto no local, na arena, como em casa, e desta vez não é exceção."