Diogo Lopes Pereira vai liderar segmento empresarial da Younited em Portugal e Espanha

Novo diretor da Younited de business to business para a Ibéria, Diogo Lopes Pereira © DR

A Younited, fintech de origem francesa que opera no segmento de créditos pessoais, está a reforçar a equipa no mercado português com a contratação de Diogo Lopes Pereira para o cargo de diretor de business to business (B2B) para o mercado ibérico, revela tecnológica em comunicado.

Com esta contratação de um responsável nacional para a equipa de gestão ibérica, a Younited, que opera apenas online, demonstra o compromisso com o talento português, visto que tem o serviço de apoio ao cliente global em Portugal e que abriu recentemente o seu escritório físico em Lisboa, lê-se na mesma nota.

Licenciado em Gestão pela Universidade Católica de Lisboa, onde se dedicou à coordenação do programa fintech disruption para Executivos e onde ainda colabora, e com um MBA do Instituto INSEAD (Instituto de negócios francês, localizado em França), a carreira profissional de Diogo Lopes Pereira começou na passagem por vários bancos como o Barclays, o Citibank e o BNP Paribas e também pela consultora McKinsey. Além do mais, o novo diretor B2B também é membro do conselho fiscal do comité português para a UNICEF, sublinha o comunicado da fintech.

O novo diretor de B2B para o mercado ibérico, Diogo Lopes Pereira afirma que "o futuro do mercado financeiro está a ser construído todos os dias por empresas que aliam a melhor e a mais recente tecnologia aos serviços financeiros. Esta é a maravilha das fintech que, através da inovação, satisfazem as necessidades dos clientes. Junto-me à Younited com enorme entusiasmo, e com a certeza de que existe muito espaço para crescer junto dos consumidores, dos parceiros bancários e das empresas portuguesas".

A vice-presidente executiva da Younited Portugal, Annie Criscenti, revela que "em julho de 2021 anunciámos uma nova ronda de financiamento de 170 milhões de dólares que serão dedicados a consolidar a presença da Younited no mercado europeu, nomeadamente em Portugal, industrializando a nossa oferta B2B e expandindo a nossa rede de parceiros. Foi também neste ano que anunciámos o lançamento do Younited Pay, um novo método de pagamento que permitirá às empresas do retalho fornecerem, aos seus clientes, planos de pagamento repartidos por 3 a 48 meses e que está previsto para 2022. Contamos com o Diogo para estes projetos e para o crescimento da Younited em Portugal".

A fintech europeia entrou no mercado nacional em 2018, tendo alcançado uma meta de dez milhões em créditos concedidos logo nos primeiros dez meses de operação no país. A tecnológica está presente em vários países como França, Itália, Espanha e Alemanha, contando com cerca de 500 trabalhadores, dos quais 30 são portugueses.

A Younited pretende transformar o sistema bancário, tornando-o mais equilibrado e transparente para todos. Para além do mais, a tecnológica também anunciou um novo financiamento de 170 milhões de dólares (cerca de 161 milhões de euros), que vão ser utilizados para três objetivos estratégicos delineados pela empresa: a consolidação da presença na Europa, o lançamento de novos produtos financeiros e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.