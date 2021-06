Elas não têm medo, só boas ideias. E partilham-nas em podcast

Inspirar paixão pelas marcas é missão assumida pela equipa liderada por Marta Aragão Pinto e que conta com sete mulheres que acreditam no "poder da relação de proximidade com o cliente", para responder aos objetivos específicos de Comunicação com processos criativos e originais". Em 2019, a Ofélia nasceu para dar apoio de comunicação a clientes do Grupo Your, mas graças à sua abordagem diferenciada rapidamente se abriu a outros ecossistemas. E agora acaba de se lançar num podcast de 12 episódios, inspiradamente chamado "Mulheres Sem Medo".

"Queremos dar a conhecer a extraordinária capacidade de inovação e criatividade que as mulheres portuguesas imprimem ao seu desempenho profissional", explica Sara do Ó, founder e CEO do grupo Your.

"A pandemia trouxe uma necessidade acrescida de estarmos ainda mais próximos de quem nos inspira, dos nossos clientes e parceiros, abordando temas que se constituem em pilares estratégicos da sociedade: sustentabilidade, impacto social, economia e cultura, e que são estruturantes da nossa sociedade", conta ainda a diretora executiva da Ofélia. "Temos uma forte marca de inovação e de transformação impressa no ADN e com o lançamento deste podcast pretendemos ser relevantes para o nosso ecossistema e para quem já tem uma relação connosco, dando igualmente a conhecer a multiplicidade dos nossos serviços", completa Marta Aragão Pinto.

O estúdio criativo do Grupo Your, que adotou o nome de uma personagem de Hamlet, de Shakespeare, justifica este podcast com a vontade de oferecer a visão das mulheres sobre os grandes temas da atualidade, uma espécie de homenagem a essas grandes respresentantes da área.

"Mulheres Sem Medo é um podcast de 12 episódios onde serão partilhadas histórias de mulheres de sucesso, que arriscaram, que saíram da sua zona de conforto. Mulheres portuguesas que se afirmam publicamente pela sua capacidade de liderança, espírito empreendedor, pela sua especialidade e pelas suas qualidades humanas de ideais e valores norteados por uma cultura humanista", explicam as criadoras.

Apresentado por Marta Aragão Pinto e Sara do Ó, founder & CEO do Grupo Your, cada programa terá uma convidada, com as próprias apresentadoras a dar o mote para as apresentações seguintes na estreia. O podcast está disponível desde 11 de junho nas redes sociais da Ofélia: Facebook, Instagram e Youtube e ainda no Spotify e conta, por exemplo, nesta primeira temporada com o relato de Helena Sacadura Cabral.