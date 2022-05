Eliana Vargas é a nova "head of people" da MALEO

A nova Head of People da MALEO, Eliana Vargas © DR

A MALEO, empresa com soluções de escritórios flexíveis, nomeou Eliana Vargas como head of people, ficando responsável pelas áreas de employer branding, cultura e clima organizacional, formação e gestão de talento.

Eliana Vargas é licenciada em Psicologia Clínica da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e tem ainda uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, ambas pela Universidade de Lisboa.

A nova head of people começou na área de recursos humanos mais direcionada para a saúde, mais tarde passou pela intervenção clínica com jovens e também pela área da formação de adultos. Entre 2013 e 2018 exerceu o cargo de human resources manager nas Farmácias Holon, tendo ingressado para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) no mesmo ano, onde foi responsável pela área de recrutamento, seleção e onboarding corporate.

A empresa tem atualmente 53 pessoas e está a recrutar para a vaga de customer service assistant, e todas as condições e a forma de candidatura pode ser encontrada aqui.

A nova head of people da MALEO revela que "a MALEO tem como principal objetivo transformar a forma como as empresas clientes desenvolvem os seus negócios. Para que isto seja possível, trabalhamos diariamente para que o sucesso dos nossos clientes se torne uma realidade. Contudo, isto só se torna viável se as nossas equipas se sentirem motivadas, envolvidas e comprometidas com este projeto".

O CEO da MALEO, Nishel Rajani, explica que "o termo head of people foi escolhido cuidadosamente. Não somos inovadores, mas estamos do lado certo das tendências de Recursos Humanos e o que pedimos à Eliana é que nos ajude a cuidar das nossas pessoas".