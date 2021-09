Engel & Völkers: Montse Lavilla assume direção de marketing para Espanha, Portugal e Andorra

Montse Lavilla como diretora de marketing para Espanha, Portugal e Andorra. © D.R.

A imobiliária Engel & Völkers nomeaou Montse Lavilla como diretora de marketing para Espanha, Portugal e Andorra, com a missão de "impulsionar a transformação digital da imobiliária", avança a empresa em comunicado. A nova responsável do marketinhg na Península Ibérica vai reportar a Juan-Galo Macià, diretor executivo da Engel & Völkers para Espanha, Portugal e Andorra.

Citado em comunicado, Macià sublinha que com esta nomeação a Engel & Völkers "consegue uma líder destacada cuja experiência tecnológica será uma mais-valia para o futuro da empresa".

"Começo a minha nova etapa na Engel & Völkers com grande entusiamo. Sou apaixonada por projetos ambiciosos como este, que procuram uma aposta na transformação. Entro nele para poder contribuir com os meus conhecimentos numa categoria que conheço bem graças à minha experiência", sublinha por sua vez Montese Lavilla, que é licenciada em Publicidade e Relações Públicas pela Universidade Autónoma de Barcelona (UAB) e detém um doutoramento pela mesma universidade.

Tem mais de 25 anos de experiência, tendo sido chief digital officer da Arena Media (Havas Group) e chief marketing officer da Adevinta.

Montse Lavilla dá também aulas nas universidades Pompeu Fabra (UPF), Autónoma de Barcelona (UAB) e Oberta da Catalunha (UOC), onde leciona cadeiras de Publicidade e Relações Públicas, assim como de diferentes programas de mestrado.

"É também autora de vários livros relacionados com a atividade publicitária na internet, de conteúdos para programas de mestrado e é membro da direção do Club de Marketing de Barcelona desde 2019, onde foi galardoada com o Leadership Award como melhor profissional, um ano antes da sua incorporação", avança a nota à imprensa.