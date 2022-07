Escassez de profissionais especializados é "perigo real" para as empresas

Claudia Vicente, diretora-geral da Galileu.

A pandemia geneneralizou os modelos híbridos de trabalho nas empresas e a própria atividade da formação, que teve de se adaptar, explica Cláudia Vicente, diretora-geral da empresa de formação Galileu. A responsável defende que neste contexto de falta mão de obra é cada vez mais difícil reter os profissionais nas organizações., e que "a formação é potenciador da atração e retenção de talentos nas empresas e isto é algo que não deve ser descurado".

O que é que mudou na formação com a pandemia?

Não mudou tudo, mas mudou muita coisa... O mais óbvio e imediato é que a formação passou a ser ministrada, durante os longos períodos de confinamento, quase 100% à distância. A pandemia levou muitas organizações a experimentarem, pela primeira vez, soluções de formação que já existiam mas que eram até agora ignoradas. Horários, metodologias e formatos - tudo foi repensado para ajustar a formação à nova realidade das empresas e dos profissionais. Acima de tudo, a formação saiu reforçada com esta maior flexibilidade. Por outro lado, as mudanças na sociedade - a pandemia e o trabalho híbrido (ou remoto), a transformação digital e a falta de profissionais qualificados em tecnologias emergentes - levaram a novas necessidades ao nível de conteúdos.

Que tipo de formação pediram as empresas quando o teletrabalho era obrigatório?

Muito provavelmente fruto da nova realidade dos trabalhadores, verificámos uma grande procura por formação nas áreas de Office e Produtividade, com especial destaque para ferramentas e funcionalidades de colaboração (Office 365, Teams, OneNote, OneDrive, ...). Esta área tem crescido significativamente desde o início da pandemia (em 2021 um crescimento de 33% no número de formandos e 20% no número de ações de formação realizadas, face ao ano anterior). Esta é, aliás, uma área em que a Galileu tem vindo a apostar, por acreditar que o correto desenvolvimento de competências em Microsoft Office pode trazer consigo consideráveis incrementos de produtividade - tanto individualmente como em equipa. Houve também uma maior procura por formação em Competências Empresariais, área que engloba, por exemplo, Liderança, Comunicação ou Gestão da Mudança. São competências que as organizações sentiram necessidade de reforçar nas suas equipas de gestão e chefia, tendo em conta o cenário de pandemia, e onde continuam a investir após o desconfinamento, tendo em conta a emergência dos novos modelos de trabalho. A Galileu foi também bastante procurada para formações da área de Competências Pessoais (Gestão de Tempo e Organização do Trabalho, Gestão de Stress, Pensamento Crítico e Resolução de Problemas...) bem como formação relacionada com wellbeing e equilíbrio das vidas pessoal e profissional dos colaboradores.

O que é que as empresas estão a pedir nesta altura, com o regresso aos escritórios?

As organizações continuam a investir nestas áreas, dado que os modelos de trabalho evoluíram e o regresso aos escritórios, na maioria dos casos, não se fez a 100%, tendo muitas organizações optado por modelos de trabalho híbridos. Além destas áreas, tem havido um crescimento também na formação em Power BI, ferramenta a que as organizações cada vez mais recorrem para transformar dados em informação útil à tomada de decisão; seja uma tomada de decisão de correção face ao que não está a decorrer como planeado seja a tomada de decisão de caráter mais estratégico, de novos investimentos, reforço de equipas e/ou investimentos em melhoria das competências das suas equipas. Por outro lado, temos assistido a um crescimento dos ataques informáticos, em número e impacto, e isto refletiu-se numa maior procura de formação em Segurança Informática - tanto ao nível do utilizador, transversalmente aos colaboradores das organizações, como para preparação das equipas de Sistemas de Informação. Com a implementação do teletrabalho os colaboradores ficaram mais expostos aos riscos que circulam "na internet" porque utilizam hoje inúmeras ferramentas que antes não conheciam ou não existiam e por outro lado porque as redes das nossas casas não estão tão protegidas como as redes das nossas organizações.

De que setores são as empresas que recorrem mais à formação e a empresas como a Galileu?

A procura pela formação é transversal aos diversos setores. Seja para aumentar a produtividade das equipas, seja para permitir a adoção de uma nova tecnologia, para aumentar a capacidade de inovar e de se diferenciar ou até para crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, contribuindo para a atração e retenção de talento. A atração e retenção de talento é, aliás, uma grande preocupação das organizações atualmente; estamos a viver um período de escassez de trabalhadores qualificados, fruto da tecnologia que está sempre um passo (ou vários) à nossa frente e do trabalho remoto, que dá aos trabalhadores acesso a um mercado de trabalho à escala mundial e portanto o esforço para atrair ou reter talentos é muito maior que há uns anos. As organizações e instituições que têm a GALILEU como parceiro de formação reconhecem precisamente isto e são, também elas, dos mais diversos setores: das finanças à energia, da saúde à indústria, da hotelaria às forças armadas.

A formação é chave para converter mão de obra para setores que enfrentam uma grande falta de pessoas?

Sem dúvida! Referi há pouco a escassez de profissionais especializados e isto é mesmo um perigo real para as organizações: reduz a sua capacidade de inovar e dar resposta ao mercado, condiciona o seu crescimento e pode ser altamente prejudicial para as organizações. Mas a transformação digital, que por um lado gera novas necessidades de mão de obra altamente especializada, por outro vai tornando obsoletas algumas tarefas e funções, abrindo inúmeras oportunidades de reconversão de carreiras dentro da organização. As organizações podem olhar para dentro e identificar talentos que poderão moldar para novas funções através de reskilling e upskilling. Este processo, que favorece a progressão de carreira dentro da organização, é importante para as empresas criarem um talento diferenciado e tornarem-se mais competitivas.

Como tem evoluído este mercado da formação nestes últimos anos? Como tem evoluído o volume de negócios da Galileu? Já está ao nível pré-pandemia, de 2019?

No primeiro ano de pandemia a atividade formativa em Portugal teve uma quebra considerável, em grande parte devido à quase paragem de atividade nos primeiros meses de confinamento. Ainda assim, na Galileu houve uma clara recuperação para o final do ano, que prosseguiu ao longo de 2021. Em 2022 continuamos a recuperar e em 2023 contamos retomar os níveis de atividade de 2019.

Ainda é dada pouca formação em Portugal? As empresas deviam investir mais?

Vendo as coisas pelo copo meio cheio: é dada cada vez mais formação em Portugal, e isso é positivo! Se as empresas deviam investir mais? Idealmente sim, mas havendo recursos limitados trata-se de um balanço entre o desejável e o possível. É por isso que importa conhecer a realidade das organizações e fazer um bom levantamento de necessidades, que não seja apenas superficial. Identificar os objetivos da organização, as competências que são necessárias para os atingir e em quem devem ser desenvolvidas. Por outro lado, como já referi, a formação é potenciador da atração e retenção de talentos nas empresas e isto é algo que não deve ser descurado.