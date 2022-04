Feira de edução e emprego arranca quarta-feira na Exponor

Qualifica arranca já esta quarta-feira com vários estudantes © DR

A 13ª edição da Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, arranca esta quarta-feira, na Exponor, e decorre até sexta-feira. A feira mostra tendências de empregabilidade, apesar de "em 2030, 85% das profissões que vão existir ainda não foram inventadas", revela a organização da iniciativa, em comunicado. São esperados 30 mil visitantes.

Uma das inovações desta edição é a presença de universidades internacionais, nomeadamente "a University of Sunderland (Reino Unido), a EIT Manufactoring, com mestrado e doutoramentos na indústria transformadora (França), a CHU de Liège (Bélgica), a Universidade de Vigo (Espanha), a Universidade de Compostela (Espanha) e a Universidade Intercontinental de la Empresa (Espanha)", lê-se na nota à imprensa.

Quanto a escolas superiores portuguesas, vão marcar presença as universidades do Minho, Beira Interior, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Beja, e os institutos politécnicos de Viana do Castelo, Guarda, Castelo Branco, Bragança, Leiria, Coimbra, Viseu, Cávado e Ave e Portalegre.

Com o mote "Economia circular", esta edição da Qualifica conta com um espaço dedicado à sustentabilidade e empreendedorismo verde. Serão apresentados "casos de sucesso", como as empresas Too Good To Go, Bio Boards, My Cloma, e as Organizações não Governamentais IAFA (Associação Intercultural para Todos), AIESEC e Associação Juvenil Synergia.