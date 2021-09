Fernando Ulrich eleito Personalidade do Ano pela APFIPP

Dinheiro Vivo 29 Setembro, 2021 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

Fernando Ulrich, presidente do Conselho de Administração do Banco BPI e administrador do CaixaBank, foi distinguido pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) como Personalidade do Ano 2021. O anúncio foi feito esta quarta-feira, durante o evento de entrega dos Prémios Melhores Fundos.

João Pratas, presidente da APFIPP, justificou a distinção de Ulrich com a "carreira dedicada ao desenvolvimento do mercado financeiro nacional, com especial ênfase para o papel que desempenhou na promoção da gestão de ativos e de fundos de pensões, em Portugal".

Fernando Ulrich foi presidente da BPI Gestão de Ativos entre 1990 e 2016 e da BPI Vida e Pensões entre 1995 e 2016.

Em abril de 2004 tornou-se presidente executivo do BPI, cargo que ocupou até abril de 2017, quando assumiu a presidência, a convite do acionista CaixaBank. É também administrador do CaixaBank, em Espanha desde março de 2021.

"É uma honra receber esta distinção de uma associação com o prestígio da APFIPP, cujos membros incluem os melhores profissionais e sociedades gestoras em Portugal. Quem me conhece, sabe que participei sempre com grande entusiasmo nas atividades dos mercados de capitais e, por isso, ainda valorizo mais esta distinção", disse Fernando Ulrich.

"O meu percurso não teria existido sem o meu primeiro patrão, Francisco Balsemão; o embaixador Manuel Bello, que me levou para a OCDE; os meus ministros João Morais Leitão e João Salgueiro; Isidro Fainé, Presidente da Fundação La Caixa; Gonzalo Gortázar, CEO do CaixaBank; e, last but not least, Artur Santos Silva, com quem, desde julho de 1983, acumulei uma dívida de gratidão que nunca poderei pagar," acrescentou ainda o gestor.

Os Prémios Melhores Fundos visam distinguir a excelência nacional na Gestão de Fundos de Investimento e de Fundos de Pensões, e têm em consideração não só a rendibilidade obtida, mas também o risco associado.

A BPI Gestão de Ativos, do Grupo CaixaBank, foi distinguida nas categorias de "Fundos de Curto Prazo" e "Fundos de Ações Americanas", respetivamente, com os fundos BPI Defensivo e BPI América (D).