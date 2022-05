Francisco Vilaça assume direção-geral da Uber em Portugal

Francisco Vilaça assume liderança da Uber em Portugal © Uber Portugal

Francisco Vilaça é agora o novo diretor-geral da Uber em Portugal, anunciou esta segunda-feira a plataforma de mobilidade, após ser comunicada a contratação do anterior dirigente, Manuel Pina, para a Otovo.

"Nos últimos anos, o Manuel Pina desempenhou um papel fundamental na construção do nosso negócio de ride-sharing e no posicionamento de Portugal na vanguarda da mobilidade sustentável na Europa. Agradecemos muito a liderança do Manuel e desejamos-lhe o maior sucesso na sua nova aventura profissional", pode ler-se na nota enviada pela empresa à comunicação social.

Quanto a Francisco Vilaça, a Uber em Portugal dá conta de que, para além de ser "um líder experiente com um grande conhecimento no mercado português", nas últimas semanas, tem vindo preparar-se "para assumir a liderança do negócio enquanto novo diretor-geral". De acordo com o que a empresa avança em comunicado, o agora dirigente lançou o serviço de partilha de bicicletas Jump e liderou, desde maio de 2021, as operações de ride-sharing na Europa do Sul.

O novo diretor-geral de Uber em Portugal possui um amplo currículo profissional a nível da gestão de operações e cadeias de logística, implementação estratégica de negócio e liderança de equipas, tendo trabalhado para empresas como LOVYS, Unilever e Jerónimo Martins. Além-fronteiras, Francisco Vilaça trabalhou ainda no Brasil na Falconi, a principal consultora de gestão neste mercado, tendo sido responsável por projetos nas áreas de telecom, retail e e-commerce.

Francisco Vilaça iniciou o seu percurso académico no Instituto Superior Técnico, tendo concluído também um MBA em Gestão de Negócios pela IESE Business School, Barcelona e pela London Business School.