Gato Preto tem nova CEO

Carolina Afonso é a nova CEO do Gato Preto © DR

Carolina Afonso, até então diretora de marketing e digital, ascende a CEO do Gato Preto. A profissional passa agora a liderar a empresa de artigos para casa, que tem a cargo 62 lojas entre Portugal e Espanha, coordenando também uma equipa de mais de 500 trabalhadores, de acordo com o comunicado.

A profissional, que chegou à empresa em 2021, foi responsável pelo novo posicionamento e o desenvolvimento do ecommerce da marca.

O percurso profissional da nova CEO - com uma carreira de mais de 15 anos na área de Gestão e Marketing - "começou com um estágio no AICEP em Haia (Países Baixos), passando por empresas como BNP Paribas/Cetelem, pela Câmara de Comércio Britânica e pela Listopsis/Toshiba", lê-se na mesma nota.

Carolina Afonso é professora convidada de Gestão e Estratégia no ISEG, co-coordenadora da pós-graduação em Marketing Digital da pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade e de outros cursos executivos do ISEG, conclui o comunicado.