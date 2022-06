Gestora portuguesa distinguida em prémios norte-americanos de recursos humanos

Mafalda Garcês, da Dashlane © Dashlane

A gestora portuguesa Mafalda Garcês foi distinguida nos prémios "HR"s Rising Stars" da revista norte-americana Human Resource Executive, pelo seu trabalho na empresa de cibersegurança Dashlane. A country leader e people director da empresa recebeu o prémio atribuído a "estrelas em ascensão que tenham demonstrado extraordinárias capacidades de liderança e uma capacidade de enfrentar desafios empresariais difíceis", segundo a descrição da revista.

Mafalda Garcês foi uma de seis personalidades distinguidas na edição 2022 dos prémios. A Human Resource Executive referiu no anúncio dos premiados que recebeu "um número recorde de candidatos altamente qualificados" e que os vencedores "exemplificam o melhor do melhor da próxima geração de líderes de recursos humanos.

O artigo dedicado à gestora portuguesa salienta como Mafalda Garcês começou do zero quando iniciou a implementação da empresa norte-americana Dashlane em Portugal.

Um dos júris do prémio, o consultor de aquisição de talento John Klein, descreveu porque é que a executiva impressionou o coletivo: "A capacidade da Mafalda de conciliar múltiplos papéis e ao mesmo tempo executar projetos complexos e gerar resultados faz dela uma vencedora fenomenal do prémio Rising Star."

O sucesso mais relevante da gestora, segundo a revista, foi o desenvolvimento de grandes expansões nacionais e internacionais para três tecnológicas distintas, ajudando-as a crescer de um para 500 empregados e em simultâneo conseguindo taxas de envolvimento recorde nas organizações.

"É obviamente um orgulho imenso trazer este prémio para o nosso país, numa altura em que a função de recursos humanos alcançou um papel tão relevante no contexto empresarial", afirmou Mafalda Garcês, em reação ao prémio. "É, sem dúvida, um reconhecimento por todo um percurso desafiante, e que teve e sempre terá como principais objetivos valorizar as pessoas e fazer diferente."

A executiva disse que gostaria de partilhar a distinção com os profissionais "que têm lutado dentro das suas empresas para criar equipas produtivas e felizes e um ambiente de trabalho de que se possam orgulhar."

Na nomeação para os prémios Rising Stars, a diretora global de recursos humanos da Dashlane, Ciara Lakhani, disse que Garcês "revolucionou a forma como a equipa de aquisição de talento trabalha e rapidamente adaptou a capacidade de recrutamento para se alinhar com as mudanças na estratégia de colaboradores."

O júri dos prémios foi constituído por Ben Brooks, fundador e CEO da PILOT, Gregory Hessel, sócio e HR Practice da Korn Ferry International, Judy Huie, Chief of Staff da Freddie Mac HR e o já mencionado John Klein.

Os outros premiados foram Mandi LaRue da MGM Resorts), Adeline Looi da Nestlé, Raza Sarwar da Pakistan Telecommunication Company Limited, Yolanda Seals-Coffield da PwC e Jennie Yang da 15Five.

A revista escreveu que, colectivamente, estes executivos "têm ajudado as suas organizações a enfrentar desafios de talento significativos", como a retenção de talento num mercado difícil, a transição para o trabalho remoto e as questões relacionadas com diversidade, equidade e inclusão.