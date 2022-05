Gestora portuguesa Élia Ferreira ganha prémio internacional por "Excelência em Liderança"

Élia Ferreira, diretora do Departamento de Fusões e Aquisições e de Tecnologia da Deloitte em França © Direitos reservados

Élia Ferreira, diretora do departamento de Fusões e Aquisições e de Tecnologia da Deloitte em França, foi condecorada pela Consulting Magazine com o prémio internacional "Excelência em Liderança". A gestora portuguesa foi considerada uma das 50 mulheres líderes em Tecnologia a nível internacional e irá receber o galardão na cerimónia que decorre esta quinta-feira em Austin, no Texas, nos Estados Unidos.

"É uma grande honra e uma enorme satisfação ser reconhecida internacionalmente pelo meu trabalho e desempenho na consultoria especializada em tecnologia. É importante continuar a promover a igualdade e a diversidade nos cargos de liderança para que mais mulheres sejam reconhecidas pelo seu talento, pela sua formação e pelo seu trabalho", afirma Élia Ferreira, citada em comunicado.

Aos 48 anos, formada em Matemática e Administração de Empresas, Élia Ferreira surge como a única portuguesa reconhecida nestes prémios internacionais, que pretendem assinalar o papel das gestoras e das consultoras mundiais que se destacam no mundo da tecnologia.

A gestora já liderou mais de 250 fusões e aquisições internacionais que envolveram montantes entre os 20 milhões os 20 mil milhões euros, sendo as mais conhecidas as operações que envolveram a XL Catlin e a AXA, a Air Liquide Welding e a Lincoln Electric, a Areva, a Framatome e a EDF, e a Danone e a Unimilk.

Para além de ser a primeira mulher de origem lusa a ter o estatuto de associada numa grande consultora em França, em 2019 e 2021, Élia Ferreira já tinha recebido o Prémio de Excelência atribuído pelo CEO mundial da Deloitte no reconhecimento de contribuições excecionais.