GlobalWe contrata nova 'senior associate'

Cátia Martins Franco, a nova senior associate de payroll & invoicing da GlobalWe

A GlobalWe, empresa que opera na área da contabilidade, anunciou a contratação de Cátia Martins Franco como senior associate de payroll e invoicing para reforçar a We Contabilidade.

Licenciada em Recursos Humanos pela Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, Cátia Martins Franco tem experiência em empresas do setor da consultoria, onde já tinha desempenhado funções de payroll consultant e de técnica de recursos humanos.

Em comunicado, a empresa explica que o grupo GlobalWe criou a We Contabilidade para autonomizar o negócio da contabilidade, área core para a organização.

Paulo Garrett, managing partner do grupo GlobalWe, afirma que a empresa aposta "no crescimento gradual com contratações e abertura de novos escritórios" e que tem o desejo de "cada vez mais ser percecionada como consultora", sublinha na nota dirigida à imprensa.