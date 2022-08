Grupo Dia aposta em novo modelo de liderança. Martín Tolcachir é novo CEO global

Martín Tolcachir, novo CEO global do grupo Dia © DR

Martín Tolcachir, até agora CEO da rede de supermercados Dia, na Argentina, passa agora a desempenhar o cargo de CEO global do grupo Dia. Tolcachir ingressou no grupo em setembro de 2020. Foi o conselho de administração do grupo, sob a iniciativa do presidente Stephan DuCharme, que deu luz verde para a renovação do cargo, revela o grupo em comunicado enviado esta terça-feira às redações.

Stephan DuCharme que até então era presidente executivo do conselho de administração passa as funçoes executivas para o novo CEO Martín Tolcachir.

O novo responsável assumirá a estratégia da empresa a nível global e liderará a execução da estratégia de aceleração do crescimento da marca nos vários países está presente. O responsável vai trabalhar de mãos dadas com DuCharme que, após concluir a fase de redirecionamento da empresa, vai continuar ligado à Dia mantendo as funções de presidente não executivo do conselho de administração.

O novo CEO global do grupo Dia, Martín Tolcachir, afirma que "[enfrenta] este novo desafio com enorme responsabilidade e entusiasmo, determinado a fazer com que a soma do trabalho de todos reforce o foco no cliente e a estratégia de aceleração de crescimento da empresa. [Não esquecendo a] digitalização e o comércio eletrónico como alavancas de reforço da proximidade".

Relativamente à aposta no novo modelo de liderança, lê-se em comunicado que, "com a nova estrutura de liderança corporativa, o grupo Dia procura acelerar o crescimento sustentável e rentável, concentrando-se no desenvolvimento das prioridades estratégicas e mantendo uma relação cada vez mais próxima com todos os seus grupos de interesse".

DuCharme acrescenta que "[o plano estratégico implicou] um novo modelo operativo de grupo, baseado numa liderança nacional descentralizada, com poderes, com plena responsabilidade sobre os resultados, apoiada estrategicamente pela sede corporativa da empresa. Para além disso, era importante fortalecer as relações de confiança com todos os grupos de interesse".

Esta nomeação coincide com a execução em 80% do plano de negócios previsto para 2020 e que agora se encontra "em crescimento", conforme anunciado nos resultados do primeiro semestre deste ano, lê-se na mesma nota.

Martín Tolcachir, com mais de 20 anos de experiência no setor da distribuição e grande consumo, é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade de Buenos Aires e tem um MBA pela IMD Business School. O responsável já trabalhou em empresas como Carrefour ou Eletrolux.