Grupo Eurofirms tem nova líder em Portugal

Nova Country Leader do Eurofirms Group em Portugal, Sara Pimpão © DR

O Grupo Eurofirms, empresa de trabalho temporário, recrutamento especializado e outsourcing, anunciou Sara Pimpão como nova country leader em Portugal.

Antes de aceitar este cargo no Grupo Eurofirms, Sara Pimpão esteve durante cinco anos como gestora financeira e controller sénior na empresa Aralab. No final do ano de 2018, assumiu a direção financeira da empresa Eurofirms, seguindo-se um percurso de dois anos na direção administrativa e de negócio do Grupo.

Sara Pimpão, cujo percurso esteve desde sempre ligado à área financeira e de controlo de gestão, é licenciada em Gestão Empresarial pela Universidade Católica e possui um mestrado do INDEG-ISCTE em Contabilidade e Fiscalidade avançada.



O percurso profissional da country leader iniciou-se como auditora interna na Unicre, mais tarde assumiu funções na área financeira no grupo Lusíadas Saúde e depois de controller no Grupo Luz Saúde (Hospital Beatriz Ângelo).

Sara Pimpão afirma que "tem sido um desafio diário, acompanhar a implementação de uma marca como o Eurofirms Group, no nosso mercado, crescer com a empresa e as suas pessoas, participar, fazer e realizar já tanto, como fiz nestes últimos três anos, nas condições desafiantes que vivemos."

"Temos previsto até ao final deste ano de 2022 alcançarmos, de norte a sul do país, as 20 delegações que nos permitem estar mais próximo de candidatos e clientes. Teremos um ano com grandes projetos e muitos desafios", acrescenta Sara Pimpão.